Toronto (ots/PRNewswire) -



- l In Partnerschaft mit Fleet Complete, dem weltweit führenden Anbieter von unternehmenskritischen Verbindungstechnologien für Unternehmen, die auf Flotten-, Anlagen- und mobilen Arbeitsplätzen basieren - l Für die volle Kontrolle Ihrer Flotte in Echtzeit über eine All-in-One IoT-Plattform - l Unterstützung von Unternehmen durch ein Team von professionellen Beratern bei der Integration des Dienstes in ihre IT-Systeme



COSMOTE kooperiert mit Fleet Complete, einem weltweit führenden Anbieter von vernetzten Fahrzeugen, und bietet die neue Lösung COSMOTE Fleet Tracker, eine komplette Flottenmanagementlösung auf Basis der Technologie Internet of Things (IoT).



Die neue Lösung ist für Flotten aller Größen in allen Branchen und für alle Fahrzeugtypen geeignet. Mit seinen fortschrittlichen Echtzeit-Schnittstellenfunktionen hilft der COSMOTE Fleet Tracker Unternehmen dabei, ihre Produktivität zu steigern und Betriebskosten zu senken, während gleichzeitig die Sicherheit der Fahrer und die Sicherheit des Fahrzeugs verbessert werden.



"COSMOTE erfüllt die Bedürfnisse von Unternehmen nach intelligenten IoT-Lösungen, unterstützt sie bei der Anpassung an das moderne digitale Zeitalter und bereichert seine IoT-Lösungen kontinuierlich. In Zusammenarbeit mit Fleet Complete bringen wir einen neuen fortschrittlichen Service für das Flottenmanagement auf den Markt, der in Echtzeit Daten über den Standort, die Leistung der Flotte und das Fahrverhalten bereitstellt und so die Produktivität steigern kann", sagt Thanos Falagas, Director of Enterprise & Business Marketing der OTE Corporation.



"Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit COSMOTE, da sie einen wichtigen Meilenstein für Fleet Complete in seiner europäischen Marktdurchdringung darstellt," so Tony Lourakis, Gründer und CEO von Fleet Complete. "Der griechische Markt ist voll von Möglichkeiten im Bereich kommerzieller Flotten. Durch die Partnerschaft mit dem größten Telekommunikationsanbieter in Griechenland werden wir in der Lage sein, die lokalen Marktbedürfnisse zu erfüllen und das breiteste Spektrum an Lösungen für vernetzte Nutzfahrzeuge anzubieten."



So funktioniert der COSMOTE Fleet Tracker-Dienst



Durch die Installation von Telematikgeräten in den Fuhrpark des Unternehmens ermöglicht der neue Dienst COSMOTE Fleet Tracker Unternehmern, den Aufenthaltsort ihrer Firmenfahrzeugein Echtzeit festzustellen sowie Strecke, Fahrtdauer und Kraftstoffverbrauch zu überwachen. Darüberhinaus bietet es Daten über den Fahrzeugzustand, wie Motorbetrieb und mechanische Teile oder sogar die Batteriespannung. Die COSMOTE Fleet Tracker-Plattform erfasst außerdem Fahrverhalten (Geschwindigkeitsbegrenzungen, hartes Bremsen und schnelle Beschleunigung) und motiviert den Fahrer somit, eine umweltfreundlichere Fahrweise zu wählen. Darüber hinaus sendet der Dienst automatisch Benachrichtigungen im Falle eines Unfalls oder Notfalls.



COSMOTE verfügt in Zusammenarbeit mit Fleet Complete über ein engagiertes Team von Verkaufsberatern, das spezialisierte Lösungen für IT-Integrationen entprechend den Bedürfnissen jedes einzelnen Unternehmens anbietet.



Der COSMOTE Fleet Tracker Service wird durch drei Lösungen - Basic, Standard und Advanced - angeboten, um die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Der Dienst wird mit kostenlosem Roaming für EU- und Nicht-EU-Länder angeboten.



Um weitere Informationen über den Service zu erhalten, klicken Sie hier.



Mehr über Fleet Complete



Fleet Complete® ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Fahrzeugtechnologie und bietet unternehmenskritische Flotten-, Asset- und mobile Workforce-Management-Lösungen. Das Unternehmen betreut fast 500.000 Kunden und über 35.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen. Es unterhält Omni-Channel-Partnerschaften und Vertrieb mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf: fleetcomplete.com



David Prusinski, EVP, Vertrieb und Marketing, Fleet Complete, +31-88-20-30-100, marketing@fleetcomplete.com.



OTS: Fleet Complete newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119291.rss2