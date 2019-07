Bigben Interactive: COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben a été retenu par Euronext pour intégrer son nouveau label European Rising Tech

CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-19

245,5 M€











EFFECTIF

Plus de 600 collaborateurs











INTERNATIONAL

12 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

www.bigben-group.com (http://www.bigben-group.com)





Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

