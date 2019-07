Zürich (ots) - «Wir nehmen den Entscheid nicht hin», kommentiert

Swissmem-Geschäftsleitungsmitglied Ivo Zimmermann den Entscheid von

Verteidigungsministerin Viola Amherd. Es geht um den Anteil der

Gegengeschäfte bei der Kampfjetbeschaffung, der von 100 auf 60

Prozent gesenkt werden soll. Man werde weitere Aufklärungs- und

Überzeugungsarbeit leisten. «Es geht nicht um Schnürsenkel oder

Cateringunternehmen.» Sondern um so relevante Branchen wie die «Raum-

und Zivilluftfahrt», heisst es vom Industrieverband.



Swissmem wirft Amherd und dem VBS weiter vor, von seiner Anfang

Jahr beschlossenen Offset-Politik abzuweichen, welche besagt, dass

bei Gegengeschäften mit der Schweizer Industrie alle Regionen zum Zug

kommen sollen. Swissmem kritisiert, dass mit der starken Reduktion

indirekter Industriebeteiligungen am Beschaffungsprozess fast

ausschliesslich Firmen in der Deutschschweiz zum Zug kämen. «Wenn man

die regionale Verteilung berücksichtigen will, muss man auch jene

Offset-Geschäfte zulassen, die keine sicherheitsrelevante

Technologie- und Industriebasis umfassen.»



