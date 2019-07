Der DAX hat sich am Mittwoch von seiner stärkeren Seite gezeigt. So schloss der Leitindex 0,7 Prozent im Plus bei 12.616,24 Punkten - der höchste Schlusskurs seit elf Monaten. Im Fokus stand die Nominierung von Christine Lagarde zur EZB-Chefin. Was Anleger vom Handel sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

Den vollständigen Artikel lesen ...