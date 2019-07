Ein größeres Paket an Wacker-Neuson-Aktien kommt auf den Markt. Mitglieder des Familienkonsortiums hätten vor, einen Anteil von bis zu 5,4 Prozent an dem Münchener Baumaschinenhersteller abzugeben, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Die Papiere des SDax-Konzerns sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren gehen.

Nach dem Schlusskurs von Mittwoch wäre dieses Paket bis zu 79 Millionen Euro wert. Auf der Handelsplattform Tradegate reagiert die Aktie mit einem Minus von 1,3 Prozent. Das Familienkonsortium hält mit bislang 63 Prozent die Mehrheit an Wacker./fba/he

