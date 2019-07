Zürich (ots) - Die Manager der Staatsbank kassieren höhere Saläre,

während Erträge schrumpfen und Mitarbeitende entlassen werden. Dies

zeigt die Antwort des Bundesrates auf eine Interpellation der

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo. «Die durchschnittliche

Vergütung einer Vollzeitstelle von Postfinance hat sich zwischen 2013

und 2018 um rund 3 Prozent erhöht, die der Geschäftsleitung um 43

Prozent und die des CEO gar um 64 Prozent.» Dies zitiert

«Handelszeitung» aus der Antwort. Parallel dazu schrumpfe die

Mitarbeiterzahl der Postfinance von 3921 auf 3746 Mitarbeitende.



Den Bundesrat stört dies nicht. Es gebe «keine Anzeichen dafür,

dass Lohnpolitik und Lohnentwicklung nicht mit der Eignerstrategie

und dem Grundversorgungsauftrag im Einklang» stünden. Darauf beruft

sich auch Postfinance. Eine unternehmerische Verantwortung für die

Entwicklung wird abgelehnt. Dies kritisieren Politiker, so etwa

Claudio Kuster, Mitinitiant der Abzockerinitiative und rechte Hand

von Ständerat Thomas Minder. Das Verhalten von Postfinance sei «ein

Schlag ins Gesicht jedes echten Unternehmers». Er fordert, das

Vergütungssystem «grundlegend zu überarbeiten und an den

Unternehmenserfolg zu koppeln».



Originaltext: Handelszeitung

