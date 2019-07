Zürich (ots) - Ende Februar kündigte Sunrise die Übernahme von UPC

Schweiz für 2,7 Milliarden Franken an. Der Entscheid für den Kauf von

UPC erfolgte gegen den Willen des Sunrise-Haupteigners, wie die

«Handelszeitung» in ihrer neuen Ausgabe schreibt. «Am 27. Februar

habe ich als Freenet-Vertreter im Verwaltungsrat gegen die geplante

Übernahme gestimmt», sagt Freenet-Chef Christoph Vilanek. Der

deutsche Telekomanbieter hält rund einen Viertel aller

Sunrise-Aktien. Bereits im Januar habe er den

Sunrise-Verantwortlichen gegenüber klar kommuniziert, dass «wir den

Deal mitsamt seiner Finanzierungslogik in dieser Form nicht

gutheissen können».



Dass sich Freenet im Verwaltungsrat gegen das ausgehandelte

Binding Agreement gestellt habe, will Sunrise nicht bestätigen.

Derweil warnt Freenet vor den negativen Folgen des Deals: «Kommt die

Übernahme so zustande wie geplant, würden die Bestandesaktionäre von

Sunrise massiv geschädigt. Es drohten Einbussen um bis zu 30 Prozent

vom einstigen Höchststand der Aktie», sagt Vilanek.



Trotz Widerstand des Grossaktionärs ist Sunrise zuversichtlich,

dass an der ausserordentlichen Generalversammlung im Herbst eine

Mehrheit dem Deal zustimmt: «Investoren, welche die Transaktion nicht

mögen, haben bereits verkauft und neue Investoren, welche die Vorzüge

und Wertgenerierung sehen, haben gekauft», sagt eine

Sunrise-Sprecherin.



Originaltext: Handelszeitung

