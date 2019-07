Zürich (ots) - Die Bank-Vontobel will ihre Online-Beratungslösung

«Volt», die sie unlängst mit Raiffeisen lanciert hat, auch ins

Ausland bringen. Das sagt Vontobel-Chef Zeno Staub im Interview mit

der «Handelszeitung». In der Schweiz arbeite man exklusiv mit

Raiffeisen zusammen. «Aber es ist absolut unsere Ambition, das

international zu skalieren.» Einem eigenen Digitalauftritt für

Retailkunden macht Staub eine Absage. «Es entspricht nicht unserer

Strategie, in der Schweiz selber eine retailfähige Marke aufzubauen.»



Dem reinen Bilanzgeschäft der Banken sagt Staub eine ungute

Zukunft voraus. Dieses ist für ihn eine reine Vermittlertätigkeit,

welche Opfer einer digitalen Disruption werden könnte. Ähnlich wie

die Taxizentralen, welche von Apps wie Uber verdrängt wurden.

Vontobel sei eigentlich «keine Bank» und daher auch nicht von dieser

Thematik betroffen. Über Banken mit viel Bilanzgeschäft meint er

jedoch: «Wenn ich da wäre, würde ich genau anschauen, womit ich mich

profilieren würde.»



Staub nimmt im Interview Stellung zu seinem Salär. Aufgrund der

Komplexität seiner Bank hält er die 3,7 Millionen, die er vergangenes

Jahr bezog, für gerechtfertigt. Man müsse damit leben, dass in einer

Gesellschaft «nicht alle gleich viel haben». Gleichzeitig setzt sich

Staub, Sohn eines Handwerkers, aber für eine durchlässige

Gesellschaft mit staatlichen Eingriffen ein. «Ich glaube, dass

Demokratien und offene Gesellschaften nur dann in Frieden leben und

erfolgreich sein können, wenn man zwei Dinge erreicht: Sie müssen

Chancengleichheit haben, und dafür braucht es Umverteilung und

staatliche Eingriffe. Das ist anders gar nicht herstellbar.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90