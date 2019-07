Berlin (ots) -



Sie wollen Menschen helfen, die Schwerstarbeit leisten müssen. Die Augsburger Cousins Peter Heiligensetzer und Armin Schmidt haben "Kraftanzüge" entwickelt und marktreif gemacht, die beim Heben und Transportieren großer Lasten bis zu 25 Kilogramm kompensieren. Dafür wurden sie am 2. Juli 2019 in Berlin mit dem begehrten Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet. Laudator Oliver Blume, Vorsitzender des Vorstandes der Porsche AG, lobte im ZDF-Hauptstadtstudio vor 400 Gästen die Erfindung - das so genannte Exoskelett: "Der Roboter imitiert nicht nur Bewegungsabläufe. Er lernt auch neue hinzu und erkennt individuelle Bewegungsmuster. Mir fallen auf Anhieb viele Bereiche ein, in denen man Exoskelette einsetzen kann", sagte der Chef des Sportwagenherstellers, "in der Produktion, in der Logistik und sogar in der Pflege von Menschen." Blume zeigte sich überzeugt, dass solche "Kraftanzüge" die Arbeit an vielen Stellen verändert wird, sie menschlicher, nachhaltiger und einfacher machen werden. Den glücklichen Gründern wünschte der Porsche-Chef, dass der Preis "so etwas wie ein Exoskelett für ihr Geschäft" werde. Blume: "Eine kleine Hilfe für Ihren ganz großen Durchbruch. Das würde uns alle freuen!"



Mit dem Deutschen Gründerpreis ist für Peter Heiligensetzer und Armin Schmidt eine wertvolle Unterstützung verbunden. Praxiserfahrene Spezialisten der Managementberatung Porsche Consulting, Tochter des Zuffenhausener Sportwagenherstellers, werden German Bionic Systems bei der Weiterentwicklung ihres jungen Geschäfts und dem High-Tech-Produkt für die Industrie 4.0 intensiv unterstützen. Ein erster Schritt ist bereits gemacht: In Japan hat die Firma, die 2016 angefangen hat, ein Büro in Tokio eröffnet.



Die Porsche Consulting GmbH beschäftigt weltweit 580 Mitarbeiter und zählt zu den Top-Ten-Managementberatungen in Deutschland. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft des Sportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart. Porsche Consulting hat Standorte in Stuttgart, Hamburg, München, Berlin, Mailand, São Paulo, Shanghai, Atlanta und Belmont (Silicon Valley). Unter dem Leitmotiv "Strategisch denken, pragmatisch handeln" unterstützen die Berater Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Innovationskraft. Zu den Klienten gehören Konzerne und mittelständische Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Weitere Klienten kommen aus dem Finanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrie und dem Handel sowie aus der Baubranche.



