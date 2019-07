BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG (DTAG) hatte im Vorfeld in einer Auktion der Bundesnetzagentur 5G-Mobilfunkfrequenzen für das Gebiet Deutschland für eine Milliardensumme ersteigert. Nun steht die Deutsche Telekom auch in Deutschland mit neuen Lizenzen in den Startlöchern für den für 5G-Ausbau....

Den vollständigen Artikel lesen ...