Wer Spitzenforschung sucht, muss nicht nach Stanford oder Cambridge schauen. In den Abschlussarbeiten deutscher Studenten schlummern brillante Ideen. Der Supermaster-Wettbewerb der WirtschaftsWoche stellt die besten vor.

Wer die Fähigkeiten eines Menschen genau messen will, muss den Menschen an sich ausblenden. Die Gärtnerin beurteilt man nicht nach ihrer verbindlichen Art, sondern nach der Gesundheit ihrer Pflanzen. Den Polsterer schätzt man nicht, weil er freundlich ist, sondern, weil man auf seinen Stühlen gut sitzt. Das Werk spricht für den Autor. Und glaubt man Keesiu Wong, gilt dieses Prinzip nicht nur fürs traditionelle Handwerk, sondern erst recht für die begehrteste Berufsgruppe der digitalen Welt: Data Scientists.

Die Zahlenjongleure sind derzeit so gefragt, weil sie aus der Fülle der Daten, die in digital vernetzten Firmen und Fabriken anfallen, wertvolles Wissen für die Zukunft filtern können. Sie sagen in Industriebetrieben voraus, welche Maschine wann gewartet werden muss oder optimieren im Einzelhandel die Warenpalette. Ihr Werkstück sind viele Tausend Zeilen Code. Wong hat in der Abschlussarbeit seines Management-Masters eine Methode entwickelt, wie man die Qualität dieser Arbeit messen kann.

"Der Code eines Data Scientist ist für mich die Inkarnation seiner Fähigkeiten", sagt der Absolvent der TU München. Für seine Abschlussarbeit hat er einen Algorithmus erdacht, der die Programmiersprache untersucht, um beurteilen zu können: Was macht einen guten Data Scientist aus? Unternehmen könnten damit Bewerber testen oder die Arbeit von bereits angestellten Mitarbeitern evaluieren - und dadurch viel Zeit und Geld sparen.

Das Beispiel von Wong, 25, zeigt: In den Abschlussarbeiten deutscher Wirtschaftswissenschaftler schlummern fundierte Analysen, die Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen. Ein enormer Wissensschatz, den deutsche Firmen zu selten heben. "Dabei liegt es eigentlich auf der Hand, dass in wirtschaftswissenschaftlichen Abschlussarbeiten Ideen liegen, die nicht in der Schublade verschwinden sollten", sagt Matthias Meyer-Schwarzenberger, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb). Dieser Entdeckung wollen WirtschaftsWoche und bdvb nun auf die Sprünge helfen. Im Rahmen des Supermaster-Wettbewerbs reichten Masterabsolventen von rund 100 verschiedenen Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Arbeiten ein. Fachleute des bdvb bewerteten ihre Nützlichkeit, Innovationsgehalt, Aktualität und Nachhaltigkeit. Die zehn besten, von einer Vorjury ausgewählten und hier vorgestellten Kandidaten werden ihre Forschung am 4. Juli vor einer prominent besetzten Jury präsentieren. Diese kürt dann den Gewinner.

Auch Wiebke Hagedorn wird dann auf der Bühne stehen und ihre Forschung zu einem drängenden Thema vorstellen: dem Schutz von Klima und Umwelt. Während junge Aktivisten jeden Freitag für ihre Zukunft demonstrieren und Politiker um verbindliche Ziele für die Senkung von ausgestoßenem Kohlenstoffdioxid (CO2) ringen, versuchen inzwischen viele Menschen, sich auch individuell ...

