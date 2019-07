Die Aktie des angeschlagenen Möbelkonzerns Steinhoff International Holdings taumelt weiter am Abgrund entlang. Mitte Juni hatte das Unternehmen seine lange erwartete Bilanz für das Geschäftsjahr 2017/18 vorgelegt. Am Markt wurde den Zahlen im Vorfeld eine große Bedeutung zugemessen, die Hoffnung auf eine positive Überraschung sollte sich jedoch nicht erfüllen. Erneut wies Steinhoff einen Milliardenverlust aus und sorgte an den Märkten für einen Kurssturz. Die Aktie büßte auf Schlusskursbasis fast ... (Alexander Hirschler)

