Wuzhen, China (ots/PRNewswire) - Ab heute lädt Wuzhen Kandidaten aus der ganzen Welt dazu ein, für den Straßen-Karneval im Rahmen des Theaterfestivals 2019, das im chinesischen Wuzhen stattfindet, kreative Arbeiten einzureichen. Das Motto des diesjährigen Festivals lautet "Emerge", was stilistisch als mutiger und beherzter Sprung nach vorne dargestellt wird und zusammen mit einem ununterbrochenen Strom aus Inspirationen und kreativen Arbeiten daherkommt.



Jede Art von Kunst, die ästhetisch überzeugt, ist herzlich auf dem Festival willkommen, wie etwa:



- Traditionelle Musik und traditioneller Tanz - Zeitgenössisches Drama - Film und Multimedia - Wissenschaft und Technologie - Fotografie - Kunstinstallationen - Musik - Zeitgenössischer Tanz und - Kreative Formen, die die Genregrenzen überschreiten



Das Theaterfestival Wuzhen hat es mit seiner in hohem Maße inklusiven Kultur und seiner Offenheit für sämtliche Ausdrucksformen in gerade einmal sieben Jahren geschafft, sich in der globalen Theater-Community den Ruf als eines der weltweit bedeutendsten Events für Schauspielinszenierungen aufzubauen.



Im Laufe der sieben Jahren, seit dem ersten Theaterfestival in Wuzhen im Jahr 2013, wurden mehr als 9.000 Straßenperformances aufgeführt, die Millionen von Theaterfreunden gesehen haben. Darüber konnte das Ziel erreicht werden, in Wuzhen einen Aufführungsraum zu erschaffen, der keine Distanz zulässt und in dem sich jeder frei bewegen kann.



Der Straßen-Karneval des Theaterfestivals Wuzhen bietet Tausende von hervorragenden Vorführungen, die von Hunderten von Kunstperformance-Gruppen präsentiert werden. Auf den extra zu diesem Zweck errichteten Bühnen spielen die Darsteller in Holzhäusern, auf der Straße und auf Ruderbooten - allesamt in unmittelbarer Nähe der Zuschauer, damit diese in die jeweilige Vorführung eintauchen können. Die Organisatoren und die Künstler, die hier frei performen, arbeiten Hand in Hand, um die Barriere, die häufig mit den darstellenden Künsten in Verbindung gebracht wird, zu durchbrechen, indem sie innerhalb des festgelegten Raums unterschiedliche Elemente aus der Volkskultur mit zeitgenössischer Kunst zusammenbringen.



Das Theaterfestival Wuzhen garantiert dabei Künstlern nicht nur die Freiheit, sich auch außerhalb ihres gewohnten Genres und ihrer eignen Kunstgattung zu bewegen, sondern dient auch als hervorragende Plattform, auf der Künstlergruppen aus der ganzen Welt ihre Karriere starten können, weil sie hierüber die Gelegenheit erhalten, auch an größere Veranstaltungsorte zu kommen, um dort aufzutreten.



Dank der Tausenden von Jahren, in denen sich hier Geschichte und Kultur angesammelt haben, verfügt Wuzhen über einen einmaligen Architekturstil, der sich mit der klassischen chinesischen Kultur vermischt hat und dem Festival seine einzigartige kulturelle Atmosphäre verleiht.



Constantin Chiriac, Leiter des Internationalen Theaterfestivals von Sibiu und Hauptdarsteller in "Warten auf Godot", sagte: "Die größten Theaterfestivals finden nicht unbedingt in den größten Städten der Welt statt. Wie Edinburgh, Avignon und Sibiu verfügt Wuzhen über seinen eigenen, einmaligen historischen und kulturellen Stil, und genau darauf kommt es an."



Und was die Infrastruktur angeht, so kann das Theaterfestival Wuzhen auf eine einzigartige Ansammlung von Aufführungsorten zurückgreifen. Die Zuschauer können sich in wenigen Minuten von einer Darbietung zur nächsten bewegen, wodurch die Begeisterung und das Engagement in den Pausen zwischen den verschiedenen Aufführungen nicht verschwinden. In der Stadt finden zudem Künstler wie Zuschauer alles, was Gäste während eines Aufenthalts in Wuzhen benötigen, wie Hotels, Restaurants und Geschäfte, damit das Kunstevent auch ganz sicher ein unvergessliches Erlebnis wird.



Der Straßen-Karneval beim Theaterfestival Wuzhen ist eine Veranstaltung, die verschiedene Kulturen einbinden möchte und die für Theaterfreunde mit sehr individuellen Vorstellungen ein Angebot mit künstlerischer und kreativer Inspiration in einem sehr konzentrierten Raum sein möchte. Der Straßen-Karneval zerreißt den Vorhang und stößt die Theatertüren weit auf, um alle Formen der darstellenden Künste, wie Tanz, Musik, moderne Kunst und alle Genregrenzen überschreitende Kreativität genau so willkommen zu heißen, wie es auch Kunstliebhaber aus allen sozialen Schichten willkommen heißt.



