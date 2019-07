Die Blaubeeren von British Columbia reiften an den Sträuchern, als die Ideen während des Gipfeltreffens der International Blueberry Organization (IBO) flossen, der in British Columbia (BC), Kanada, vom 24.-26. Juni stattfand, wo sich fast 400 Teilnehmer versammelten, um das Neuste von den globalen Führungspersonen in der Blaubeerindustrie zu erfahren. Foto © IBO 2019 Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...