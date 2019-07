"Die Zeit" zu EU/Personal:

"Damit passen sie gut in eine Zeit, in der die EU im globalen Wettbewerb herausgefordert wird wie nie zuvor. Wirtschaftlich durch die Handelspolitik von Donald Trump und den Aufstieg Chinas; sicherheitspolitisch in der Ukraine, im Nahen Osten oder in Nordafrika. Von der Leyen und Lagarde werden diesen Wettbewerb nicht allein ausfechten können. Aber ihre Nominierung ist ein Symbol dafür, dass die EU-Länder die globalen Herausforderungen gemeinsam aufnehmen wollen. Trotz aller internen Differenzen."/ra/DP/fba

