"Münchner Merkur" zu EU/Personal:

"Als Ergebnis langer Verhandlungsnächte ist aus deutscher Sicht festzuhalten, dass die Kanzlerin zwei nationale Hoffnungsträger auf einen Streich erledigt hat: Manfred Weber, der Favorit der Wähler, wird nicht Kommissionschef. Und Jens Weidmann, der Kandidat der Sparer und des deutschen Finanzmarkts, wird nicht EZB-Präsident. Hier davon zu sprechen, die einstige Gipfelkönigin Angela Merkel habe sich in Europa noch einmal durchgesetzt, wäre ziemlich verwegen. Freuen dürfte sich, wenn es so kommt wie in Brüsseler Hinterzimmern ausgekungelt, am Ende nur ihre alte Weggefährtin Ursula von der Leyen. Und Macron, der sich in Frankreich ungeniert dafür feiern lässt, dass er Weber und Weidmann verhindert hat."/ra/DP/fba

AXC0006 2019-07-04/05:35