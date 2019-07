Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Äußerungen von Italiens Innenminister Matteo Salvini zur Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete:

"Mit seinen Äußerungen (...) hat Salvini nicht nur (...) die Grenzen des ihm gebotenen Maßes und des Anstands verletzt, sondern die Axt gleich an die Grundlagen des Rechtsstaats gelegt. Seine Forderung nach einer grundsätzlichen Reform der italienischen Justiz ist in diesem Kontext nichts anderes als eine Ankündigung, die Unabhängigkeit der Justiz anzutasten. Salvini will Italien auf den Weg führen, auf dem Ungarn und Polen schon seit einiger Zeit sind. Noch hat er dafür vermutlich nicht die nötigen Mehrheiten, aber seine Chancen darauf stehen angesichts der Umfragen nicht schlecht. Mit seiner Brachialrhetorik schlägt er schon einmal Breschen in diese Richtung. Das ist für Italien und für die ganze EU eine viel größere Gefahr als die Menschen, die versuchen, über das Mittelmeer aus Armut und Elend zu entkommen."/ra/DP/fba

