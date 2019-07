KÖLN (dpa-AFX) - Bei einer Schifffahrt auf dem Rhein stellt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag (15 Uhr) in Köln einen Plan gegen Versorgungskrisen bei niedrigen Wasserständen vor. Unter anderem soll es dabei um genauere Prognosen und eine effizientere Vorsorge gehen. Der Hitzesommer im vergangenen Jahr hatte den Rhein extrem ausgetrocknet. So konnte etwa Thyssenkrupp viele Rohstoffe nicht mehr auf Schiffen transportieren, Tankstellen warteten vergeblich auf Benzin oder Diesel. Viele Unternehmen haben mittlerweile bereits selbst Vorsorgemaßnahmen ergriffen. Dazu satteln sie teilweise auf den Transport per Schiene um oder erwägen die Nutzung von flacheren Schiffen./swe/DP/fba

ISIN DE0007500001

AXC0015 2019-07-04/05:50