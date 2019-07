Das könnte spannend werden: Bei der Bitcoin Group steht kommende Woche die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) an. Am 12. Juli im "Denkwerk" in Herford (in dieser Stadt befindet sich auch der Unternehmenssitz) soll es so weit sein. Der Blick auf die Tagesordnungspunkte (TOPs) zeigt, dass der Bilanzgewinn 2018 von rund 2 Mio. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden soll - Dividende also Fehlanzeige. Dann stehen einige Standard-TOPs an: Beschlussfassungen über die Entlastungen von Mitgliedern ... (Peter Niedermeyer)

