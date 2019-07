Der US-Luftfahrtkonzern Boeing bietet Angehörigen von Opfern der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien Finanzhilfen an. Der Konzern will dafür 100 Millionen Dollar bereitstellen.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat den Hinterbliebenen der Opfer zweier Abstürze seines Modells 737 Max 100 Millionen Dollar zugesagt. Die umgerechnet rund 88,6 Millionen Euro sollten Härten abmildern und auch einen Teil der Lebenshaltungskosten der Familien der Opfer tragen, teilte das Unternehmen mit. Boeing bedauere den tragischen Verlust von Menschenleben und hoffe, dieses erste Engagement bringe etwas Trost, sagte Unternehmenschef Dennis Muilenburg.

Bei den Abstürzen in Indonesien und Äthiopien waren im Oktober und März insgesamt 346 Menschen getötet worden. Boeing muss deswegen mit Dutzenden ...

