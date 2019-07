Dieser verfügt über vier Inline-Kameras für ein schnelleres 3D-Scanning und ein ergonomisches Design, das verschiedene Handpositionen ermöglicht. So werden vollflächige Dimensionsmessungen auf einer breiten Auswahl von Oberflächen und Texturen für verschiedene Anwendungen in der Produktentwicklung realisierbar. Mit der Plug-and-Play-Funktion ist kein Einrichten notwendig. Die Scanqualität sorgt für fehlerfreies Tracking bei Farbtextur und Geometrie. Zudem ermöglicht der Scanner eine 3-mal höhere Messgeschwindigkeit und sofort verwendbare Dateien: Der Scanbereich verfügt über 99 Streifen, die bis zu 1.500.000 Messungen pro Sekunde durchführen und verkürzt so die Zeit bis zum Erhalt nutzbarer Netz-Dateien, die ohne Vorbearbeitung in 3D-Modellierungs- und 3D-Drucksoftware importiert werden können.

