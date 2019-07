The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1523969530 CHALIECO H.K. 16/UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1539159035 YANGO CAYMAN INV. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1548424461 ASAHI MUT.LI.INS.17/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1556165477 CHINA WAT.AFF.GRP 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1562292026 KEEN IDEA GLOBAL 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1567389728 RKP OV.FIN.16(A) 17/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1580443072 ROCK INTL INV.17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1589745170 CHINA OIL + GAS GRP 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1599132799 NUOXI CAP. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1600398504 OXLEY MTN PTE 17/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1617833584 APL REALTY HLDGS 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1627752519 KOREAN AIR LINES 17/47FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1640676885 FANTAS.HLDG GRP 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1628787431 FAR EAST HORIZ.17/UND.FLR BD03 BON USD N