TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Dank freundlicher Vorgaben aus den USA geht es an den meisten Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag nach oben. Allerdings bröckeln vielerorts die Gewinne im Verlauf ab. Weil am Donnerstag die US-Finanzmärkte geschlossen bleiben, geht es an den ostasiatischen Börsen eher ruhig zu. Die Anleger warten zudem auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juni am Freitag.

Dow-Jones-Index und S&P-500 waren am Mittwoch auf Rekordniveaus aus dem Handel gegangen, befeuert von der Hoffnung auf weiterhin niedrige Zinsen, nachdem US-Präsident Donald Trump zwei ausgemachte "Tauben" für zwei derzeit vakante Positionen im Board of Governors der US-Notenbank nominiert hat. Auch der schwache ADP-Arbeitsmarktbericht weckte Zinssenkungsfantasie.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent auf 21.706 Punkte. Angeführt wird der Index von Pharmawerten wie Otsuka Holdings und Takeda Pharmaceuticals, die um 1,7 und 1,3 Prozent zulegen. Die exportlastigen Technologiewerte bremsen allerdings den breiten Markt, weil der Yen zum US-Dollar weiterhin Stärke zeigt. Der Dollar kostet aktuell etwa 107,80 Yen und damit etwa so viel wie am Mittwoch, am Dienstag notierte er in der Spitze bei gut 108,40 Yen. Die Aktien des Möbelhändlers Nitori gewinnen nach guten Geschäftszahlen 3,7 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi erholt sich um 0,1 Prozent, nachdem Südkorea für Mai wieder einen Leistungsbilanzüberschuss ausgewiesen hat. Im April war erstmals seit sieben Jahren ein Defizit verzeichnet worden. Technologiewerte, die den Kospi am Mittwoch nach unten gezogen hatten, machen Boden gut. So rücken die schwergewichteten Samsung-Aktien um 1,1 Prozent vor. SK Hynix steigen um 1 Prozent.

Steuerpläne stützen Stimmung in Australien

Auch die australische Börse zeigt sich im Plus, der S&P/ASX-200 gewinnt 0,5 Prozent. Hier stützt die Erholung der Öl- und Eisenerzpreise. Positiv für dei Stimmung ist, dass die regierenden Konservativen ihren ersten großen legislativen Erfolg seit dem Gewinn der Wahlen im Mai errungen und den Weg für die geplanten Steuersenkungen geebnet haben.

Derweil gehen die Handelsgespräche zwischen USA und China weiter. Hochrangige Vertreter beider Seiten verhandelten telefonisch miteinander und würden dies auch in der kommenden Woche fortsetzen, berichtete Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, am Mittwoch. Schon bald solle auch ein persönliches Treffen stattfinden, sagte Kudlow weiter, ohne allerdings ein Datum zu nennen.

Die chinesischen Börsen bewegen sich kaum. Unter den Einzelwerten geben dort Geely Auto um 1,7 Prozent nach auf 13,58 Hongkong-Dollar. Die Analysten von Daiwa haben das Kursziel auf 18 von 22 Hongkong-Dollar zurückgenommen und die Gewinnschätzungen für Geely gesenkt, weil sie vermuten, dass der Autohersteller sein diesjähriges Absatzziel verfehlen wird. Die Kaufempfehlung für die Aktie hat Daiwa allerdings bekräftigt, weil das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte von einer Erholung des Automobilmarkts profitieren könnte.

ZTE gewinnen 1,3 Prozent auf 23,05 Hongkong-Dollar. Hier hat Nomura das Kursziel auf 28 von 26 Hongkong-Dollar erhöht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.719,40 +0,51% +19,00% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.705,98 +0,31% +8,45% 08:00 Kospi (Seoul) 2.097,84 +0,10% +2,78% 08:00 Schanghai-Comp. 3.007,21 -0,27% +20,58% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.824,20 -0,11% +11,44% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.372,48 +0,14% +9,74% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.689,08 -0,06% -0,03% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1286 +0,1% 1,1280 1,1273 -1,6% EUR/JPY 121,66 +0,0% 121,61 121,41 -3,2% EUR/GBP 0,8967 -0,0% 0,8967 0,8970 -0,4% GBP/USD 1,2586 +0,1% 1,2579 1,2568 -1,2% USD/JPY 107,79 -0,0% 107,81 107,69 -1,7% USD/KRW 1169,87 -0,0% 1170,26 1171,79 +5,0% USD/CNY 6,8710 -0,1% 6,8812 6,8916 -0,1% USD/CNH 6,8747 -0,2% 6,8856 6,8986 +0,1% USD/HKD 7,7853 -0,2% 7,7975 7,7950 -0,6% AUD/USD 0,7036 +0,1% 0,7030 0,6989 -0,1% NZD/USD 0,6707 -0,0% 0,6707 0,6676 -0,1% Bitcoin BTC/USD 11.674,75 +2,4% 11.398,75 11.463,75 +213,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,12 57,34 -0,5% -0,31 +19,8% Brent/ICE 63,45 63,82 -0,6% -0,37 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.419,16 1.418,90 +0,0% +0,26 +10,7% Silber (Spot) 15,31 15,31 0% 0 -1,2% Platin (Spot) 837,69 838,50 -0,1% -0,81 +5,2% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +1,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.