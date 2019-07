flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Mittwoch mit 12.631,81 Punkten ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Mittwoch mit 12.631,81 Punkten ein neues Jahreshoch ausbilden und schloss via Xetra mit einem Kursplus von 0,71 Prozent bei 12.616,24 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 2,94 Mrd. Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes konnten durchweg zulegen. Der EuroStoxx50 gewann um 0,93 Prozent auf 3.540,63 Zähler hinzu. An den europäischen Aktienmärkten feierte man die Nominierung von Noch-IWF-Chefin Christine Lagarde als künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank und damit als Nachfolgering von Mario Draghi. Eine plötzlich straffere Geldpolitik der EZB, wie im Fall einer Nominierung des Bundesbank-Präsidenten Weidmann ist somit eher vom Tisch. Dies beflügelte vor allem die Mailänder Börse und den italienischen Leitindex FTSE MIB, der um 2,40 Prozent auf 21.905,34 Punkte anzog. An der Mailänder Börse gab es zudem noch einen weiteren Grund zu feiern, denn die EU-Kommission verzichtet erst einmal auf ein Defizitverfahren gegen Italien. Dennoch bleibt die Frage offen: Wie in aller Welt will Rom der Schuldenquote von über 132 Prozent in Relation zur Wirtschaftskraft Herr werden? An der Wall Street feierten die führenden US-Indizes unterdessen neue Rekordstände. Der marktbreite S&P500 erreichte mit 2.995,84 Punkten einen neuen Höchststand und auch der Dow Jones mit 26.966,00 Punkten und der NASDAQ100 7.857,69 Punkten konnten mit neuen Rekorden glänzen. Die Börsen in den USA goutierten somit die Entwicklung, dass die zwei vakanten Positionen bei der Fed mit den Ökonomen Shelton und Waller besetzt werden könnten. Beide würden Experten zufolge wohle eher Trumps Forderungen nach einer Zinssenkung unterstützen. Niedrigere Zinsen sind folglich wie im Falle der EZB die Droge für weiter tanzende und feiernde Aktienmärkte.

Am Donnerstag bleiben die US-Börsen geschlossen. Der US-Feiertag "Independence Day" wird ausgiebig zelebriert. Aus diesem Grund werden den europäischen Börsen und allen voran auch dem DAX zum Nachmittag hin die Impulse der Wall Street fehlen. Die Volumina könnten demnach niedriger ausfallen. Auch von der volkswirtschaftlichen Seite werden bis auf den Einzelhandelsumsatz für die Eurozone im Mai um 11:00 Uhr kaum relevante Daten erwartet. Von der Unternehmensseite sind keine relevanten Meldungen von Quartalszahlen zu erwarten.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Donnerstag kurz vor dem jeweiligen Handelsschluss noch uneinheitlich, aber zumindest mehrheitlich im grünen Bereich, lediglich die chinesischen Märkte kämpften um die schwarze Null. Die US-Futures wären eher als weniger wichtig zu bezeichnen, da die Börsen in den USA aufgrund des Nationalfeiertags Independence Day heute geschlossen bleiben. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.635 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex konnte am Mittwoch ein solides Ergebnis vorweisen und schloss via Xetra mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 12.616,24 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch und altem Rekordhoch vom 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. Juni 2019 bei 12.189,49 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.687/12.724/12.746/12.782/12.841/12.877 und 12.936 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.533/12.497/12.438/12.380 und 12.343 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/