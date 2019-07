First Graphene Limited sichert sich weitere Grafitlieferungen von KGLL DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Ankauf/Nachhaltigkeit First Graphene Limited sichert sich weitere Grafitlieferungen von KGLL 04.07.2019 / 08:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Minderung des Risikos für das Unternehmen durch Erweiterung des Liefervertrags Die wichtigsten Punkte: - Bestellung von weiteren 500 Tonnen aus der staatseigenen sri-lankischen Grafitmine. - Erweiterung der Liefervereinbarung belegt die ausgezeichnete Beziehung zur Regierung. - Dies behebt die Bedenken, die einige Aktionäre hinsichtlich der Versorgungssicherheit bei Rohstoffen hatten. - Abkommen untermauert Wachstumspotenzial in Australien, dem Vereinigten Königreich und Europa. First Graphene Limited (ASX: FGR) hat seine hervorragende Beziehung zu Kahatagaha Graphite Lanka Limited (KGLL) durch die Bestellung von weiteren 500 Tonnen Grafit erweitert. Die Bestellung wurde an den Chairman von KGLL, M.R.M. Hamjad, am Montag bei einem Treffen mit Craig McGuckin, dem Managing Director der FGR, überreicht. Das Foto in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Chairman von KGLL, M.R.M. Hamjad, erhält Bestellung von FGRs Managing Director, Craig McGuckin. Diese Bestellung sichert die Versorgung sowohl des australischen Geschäfts als auch des Geschäfts von First Graphene (UK) Limited, da die Kundenbasis im Vereinigten Königreich und Europa ausgebaut wird. Die FGR verfügt bereits über einen Lagerbestand von ca. 400 Tonnen sri-lankischem Stückgraphit, der überwiegend von KGLL geliefert wird. Diese Bestellung stärkt die Position von FGR als bevorzugter Kunde der KGLL. Während die ersten Lieferungen für Australien bestimmt sind, werden spätere Lieferungen wahrscheinlich ins Vereinigte Königreich geschickt, um das Geschäft von FGR im Vereinigten Königreich auszubauen. Das Interesse der Industrie hat zugenommen, Testarbeiten mit großen Industriepartnern wurden durchgeführt und der erste Verkauf hat begonnen. Der Markt wird informiert, sobald Lieferverträge abgeschlossen sind. FGRs Industriekunden suchen nach Sicherheit in Bezug auf das Lieferkettenmanagement (Supply Chain Management) und dieser Lagerbestand ist unerlässlich, um diesen Kunden dieses Sicherheitsniveau zu bieten. Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich. Produktpalette von PureGRAPH Graphen-Pulver von PureGRAPH sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd. Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448 Warwick Grigor Non-Executive Chairman Tel. +61-417-863187 info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 836013 04.07.2019 ISIN AU000000FGR3 AXC0047 2019-07-04/08:58