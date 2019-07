Organisationen vereinen ihre Kräfte, um die Realitäten der Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität in Malta zu verändern

Die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) ist eine Partnerschaft mit dem Malta Institute of Management (MIM) eingegangen, um in Malta die erstklassige Zertifizierung als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention) anzubieten. Die Ausbildung begann im Juni 2019, und die Partnerschaft wird es Fachleuten in Malta einem Mitglied der Eurozone aus dem Bereich Prävention von Finanzkriminalität ermöglichen, eine Kultur der Compliance zu schaffen und zu fördern.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Malta als Jurisdiktion in fortlaufende technische Weiterbildung für die Compliance im Bereich Finanzkriminalität investiert. Die Malta Financial Services Authority, kurz MFSA, rückt für die kommenden Jahre die Compliance hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche, also AML, und der Terrorismusfinanzierung in das Zentrum ihrer Aufsichtsstrategie und investiert in bedeutendem Umfang in die Beschaffung internationaler Expertise und Ausbildung", sagte Joseph Cuschieri, CEO der MFSA, der alleinigen Regulierungsstelle für Finanzdienstleistungen in Malta.

"Wir begrüßen die Einführung einer persönlichen CAMS-Ausbildung in Malta mittels der Partnerschaft zwischen dem MIM und ACAMS, da die CAMS-Zertifizierung bei der Schaffung eines standardisierten, auf Risiken basierenden Ansatzes gegen die Bedrohungen durch Geldwäsche und Finanzkriminalität hilft", fügte er hinzu.

"Das Wirtschaftswachstum und die gestiegene Beachtung von Malta als Finanzzentrum haben dort zu einer beschleunigten, starken Nachfrage nach Fachleuten für AML und die Vorbeugung gegen Finanzkriminalität geführt, welche zusätzlich durch die weltweit erhöhte Sorgfalt im Bereich Compliance gesteigert wird", sagte Angela Salter, Leiterin bei ACAMS für Europa. "ACAMS freut sich darauf, mit wichtigen staatlichen Behörden, einschließlich der MFSA, zusammenzuarbeiten und sie einzubinden", kommentierte sie.

Über die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

ACAMS ist Mitglied von Adtalem Global Education (NYSE: ATGE). ACAMS ist die größte internationale Mitgliederorganisation zur Förderung der Fachkenntnisse und Kompetenzen von Experten in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML) und Finanzkriminalität aus allerlei Branchen. Die CAMS-Zertifizierung ist die AML-Zertifizierung, die unter Compliance-Experten weltweit die größte Akzeptanz genießt. Weitere Informationen finden Sie unter acams.org.

Über Adtalem Global Education

Das Ziel von Adtalem Global Education besteht darin, Schulungsteilnehmer zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben und anregende Beiträge für unsere globale Community zu erstellen. Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; Teil des S&P MidCap 400 Index) ist ein führender globaler Anbieter von Personallösungen und das Mutterunternehmen von Adtalem Educacional do Brasil (mit den Institutionen IBMEC, Damásio und Wyden), American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Chamberlain University, EduPristine, OnCourse Learning, Ross University School of Medicine und Ross University School of Veterinary Medicine. Weitere Informationen finden Sie unter adtalem.com und folgen Sie uns auf Twitter (@adtalemglobal) und LinkedIn.

Über das Malta Institute of Management

Das Malta Institute of Management verdankt seinen Ursprung der Unabhängigkeit Maltas, als damals eine Gruppe visionärer Führungskräfte danach strebte, den Management-Beruf auf der Insel zu fördern. Seit seiner Gründung wurde das MIM als der führende Berufsverband zur Vertretung der Manager und Führungskräfte in Malta angesehen und auch als die wichtigste Institution für die Ausstattung der Fachkräfte mit den nötigen Hilfsmitteln zum erfolgreichen Umgang mit den Herausforderungen der heutigen Geschäftswelt.

Malta benötigt Manager und Führungskräfte, die qualifiziert sind und kontinuierlich geschult und unterstützt werden, und denen die richtigen Gelegenheiten zum Knüpfen beruflicher Netzwerke geboten werden. Heutzutage spielt das MIM eine führende Rolle für den Management-Beruf, indem es zum einen als Drehscheibe für Schulung und Bildung dient und dazu ein beratendes Forum für Manager sowie Führungskräfte allgemein bietet, und zum anderen den angehenden Managern Anleitungen für ihre Karriere an die Hand gibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190704005005/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien:

Lashvinder Kaur

+44 7388 294 478

LKaur@acams.org