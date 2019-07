Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern war der EUR denominierte Credit-Primärmarkt doch deutlich ruhiger als an den Vortagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die angekündigten Mandate würden auf eher geringere Aktivität für den Rest der Woche schließen lassen. Somit seien es dann besonders Covered-Bond-Emissionen gewesen, welche das EUR-Credit-Primärmarktgeschehen dominiert hätten. Banco Santander habe einen Covered Bond mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS+15 BP gepreist. Die Canadian Imperial Bank of Commerce habe ebenfalls einen EUR denominierten Covered Bond (EUR 1 Mrd., 8 Jahre, Aaa/AAA, MS+9 BP) platziert. Abertis Infrastructuras habe eine Dualtranche Emission (A: EUR 700 Mio., 6 Jahre MS+93 BP; B: EUR 600 Mio., 10 Jahre, MS+158 BP; BBB/BBB) platziert. Das Orderbuch für die sechjährige Emission habe bei EUR 3,35 Mrd. gelegen, während jenes für die zehnjährige Anleihe bei EUR 2,8 Mrd. gelegen habe. (04.07.2019/alc/a/a) ...

