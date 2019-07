Nachdem der Dax am Mittwoch zeitweise ein neues Jahreshoch erreicht hat, geht es auch am Donnerstag wieder leicht bergauf. Die US-Börsen bleiben heute geschlossen.

Der deutsche Leitindex geht am Donnerstag 0,27 Prozent höher bei 12.650 Zählern in den Handel. Am Mittwochvormittag war er auf 12.631 Zähler gestiegen und somit auf eine neue Rekordmarke des Jahres 2019. Den Handelstag hatte die Frankfurter Benchmark bei 12.616 Punkten und damit einem Plus von 0,7 Prozent geschlossen.

Auch die US-Börsen hatten am Mittwoch zugelegt. Der Dow Jones, der S&P sowie der Nasdaq 100 gingen mit Allzeithochs aus dem Handel. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen des amerikanischen Nationalfeiertages geschlossen. Deshalb sind aus den USA nur wenige Impulse für Anleger zu erwarten. Getrieben werden die Märkte aber weiterhin von der Hoffnung auf neue Zinssenkungen der US-Notenbank Fed.

Es mehren sich die Anzeichen, dass die Währungshüter aus Washington die Geldpolitik wieder lockern, um die Konjunktur anzukurbeln. Zudem setzt US-Präsident Donald Trump den Fed-Chef Jerome Powell weiter unter Druck. Wiederholt hat er den Fed-Chef Jerome Powell bereits verbal angegriffen und eine Leitzinssenkung gefordert. Jetzt will Trump zwei Ökonomen als Gouverneure nominieren, die mit seinen Forderungen konform gehen.

Die Zinsspekulationen gaben am Donnerstag auch dem japanischen Aktienmarkt Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 21.694 Punkte. Die Börse Shanghai bröckelte dagegen auf 3010 Zähler ab. Letztere leide unter Kursverlusten von Konsumwerten, sagte Analyst Yan Kaiwen vom Brokerhaus China Fortune. Interessiert warten Anleger bereits auf die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...