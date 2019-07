Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte bei 173,69 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,39 Prozent, am Vortag hatte sie ein Rekordtief erreicht.

Am Aktienmarkt unterstütze die Nominierung Christine Lagardes zur neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) soll Nachfolgerin Mario Draghis werden. "Christine Lagarde könnte Ende Oktober die neue Chefin der Europäischen Zentralbank werden, wodurch Spekulationen auf eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik geschürt werden", schrieb Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

In den USA nominierte US-Präsident Donald Trump zudem eine ausgewiesene Fed-Kritikerin für das Leitungsgremium der US-Notenbank, die für eine Lockerung der Geldpolitik steht.

Italienische Staatsanleihen wichen etwas von ihrem Aufwärtstrend ab und gaben leicht nach. Zuletzt hatten sie davon profitiert, dass die EU kein Strafverfahren im Schuldenstreit um den italienischen Staatshaushalt anstrebt, wie EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel sagte.

Am Donnerstag stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm. Wegen des Unabhängigkeitstages in den USA sind die Börsen dort geschlossen./elm/bgf/jha/

