++ S&P 500 erreicht neues Allzeithoch ++ ADP-Bericht und ISM-Index enttäuschen ++ Verhandlungsgespräche zwischen den USA und China sollen nächste fortgesetzt werden ++ Risiken für USD nach unten gerichtet ++ DE30 mit kurzfristigem Unterstützungsbereich bei 12.600 Punkten ++US-Anleihen stiegen am Mittwoch inmitten der Rallye an der Wall Street, da enttäuschende Daten die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed Ende Juli bekräftigten. Der ADP-Bericht zeigte einen weiteren leichten Beschäftigungszuwachs (102 Tsd.) und der ISM-Dienstleistungsindex fiel auf das schwächste Niveau seit August 2017 (von 55,9 auf 55,1 Punkte). Der Auftragseingang langlebiger Güter ging wiederum zum dritten Mal in den letzten vier Monaten zurück. Der US-Aktienmarkt ...

