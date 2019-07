BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Rahmen und den Zeitplan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung vorgelegt. Bis Herbst werde er dem Kabinett einen Entwurf für ein Steinkohlegesetz vorlegen, teilte sein Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. Parallel dazu laufen die Gespräche mit den Betreibern von Braunkohlekraftwerken, darunter mit dem Energieunternehmen RWE, das Milliarden Euro an Entschädigung fordert.

Die Gespräche mit RWE seien "fortgeschritten" und verliefen "konstruktiv", erklärte das Ministerium. Nach Abschluss der Verhandlungen werden die Ergebnisse in das parlamentarische Verfahren eingeführt und in den Gesetzentwurf integriert. Bis Jahresende 2019 soll das Kohleausstiegsgesetz beschlossen werden.

Damit sollen die Empfehlungen der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" vom Februar 2019 umgesetzt werden. Der von der großen Koalition eingesetzte Expertenkreis hatte vorgeschlagen, die Kohleverstromung in Deutschland stetig zu reduzieren und etwa durch erneuerbare Energien zu ersetzen.

Aktuell laufen in Deutschland 41 Gigawatt an Braun- und Steinkohlekraftwerken. Diese waren im vergangenen Jahr für mehr als ein Drittel der deutschen Stromerzeugung verantwortlich. 2022 sollen laut der Kommission 30 Gigawatt laufen, im Jahr 2030 noch 17 Gigawatt. Spätestens 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland komplett beendet werden. Die Eckpunkte zum Strukturwandel hatte das Bundeskabinett bereits im Mai beschlossen.

Altmaier will zudem die Versorgungssicherheit durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gewährleisten. Dafür soll das Gesetz zur Förderung der KWK verlängert werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 03:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.