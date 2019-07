Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Bayer von 77 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Jo Walton kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem wegen einer schwach verlaufenen Aussaat-Saison in den USA ihre Schätzungen für die Agrochemiesparte. Zudem senkte sie ihre Annahmen zu den Verkäufen des Gerinnungshemmers Xarelto. Für das Gesamtjahr sinken daher ihre Gewinnschätzungen um 5 Prozent, für das Agrarchemiegeschäft um 15 Prozent. Dabei herrsche insbesondere Unsicherheit über der Bilanz für das zweite Quartal, so die Expertin./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-07-04/10:08

ISIN: DE000BAY0017