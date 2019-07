Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die bei Marktteilnehmern vorherrschenden Konjunktursorgen sind von den in dieser Woche veröffentlichten Stimmungsindikatoren nicht verstärkt worden, so die Analysten der Helaba.Gesamtwirtschaftliche Rezessionssignale gebe es nicht - weder in den USA noch hierzulande. Zwar seien die Einkaufsmanagerindices zum Teil weiter gesunken und im Verarbeitenden Gewerbe lägen die Indices in den Ländern der Eurozone im Kontraktionsbereich, der Dienstleistungssektor befinde sich aber in der Expansionszone. Zudem habe der Kompromiss zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Hoffnungen geschürt, dass es doch noch zu einer Einigung im Handelsstreit kommen könne. Die nachlassende Unsicherheit könnte die Stimmungsindikatoren zukünftig stützen, sodass der Tiefpunkt womöglich schon durchschritten sei. ...

