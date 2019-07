Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--DAX und Euro-Stoxx-50 haben am Donnerstag gleich zu Handelsbeginn neue Jahreshochs markiert, wenn auch nur knapp über den Vorgängerhochs vom Mittwoch. Zinssenkungsfantasie bleibt nach entsprechenden Signalen aus Kreisen der Notenbanken vor dem Hintergrund von Konjunkturrisiken das dominierende Thema. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt mit minus 0,38 Prozent nur knapp über ihrem Rekordtief. Weil renditeträchtige Anlagen damit rar sind, sind die Akteure an den Märkten weiter risikofreudig gestimmt und kaufen Aktien.

Hilfreich sind positive Vorgaben der Wall Street, wo Dow-Jones-Index und S&P-500-Index auf neue Allzeithochs gestiegen waren. Allzu schwungvoll dürfte das Geschäft in Europa am Donnerstag aber nicht bleiben, denn in den USA wird wegen des Unabhängigkeitsfeiertags nicht gearbeitet. Das dämpft in aller Regel auch hier die Handelsaktivität.

Der DAX lag im Hoch 0,3 Prozent höher bei 12.656 Punkten, kommt aber aktuell zurück auf 12.628. Der Euro-Stoxx-50 zieht ganz leicht auf 3.542 an. Der Euro tendiert kaum verändert seitwärts zum Dollar, der Goldpreis fällt leicht auf 1.414 Dollar je Feinunze.

Positiv sehen Marktkenner die Marktbreite, nachdem sich zuletzt auch Zykliker dem Aufschwung angeschlossen haben. "Das signalisiert weiter eine freundliche Aktienmarkttendenz", meint ein Marktteilnehmer. Andererseits haben gerade erst die Verbände der deutschen Maschinenbauer und der chemischen Industrie mit gedämpften Ausblicken aufgewartet. An der Spitze stehen bei den Branchen aktuell die Autoaktien, gefolgt von Banken- und Telekomtiteln.

Osram-Aktienkurs bleibt unter Gebotspreis

Auf Unternehmensseite steht Osram im Blickpunkt. Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle haben ein Angebot für 35 Euro je Aktie abgegeben. Der Kurs steigt aber lediglich auf 33,25 Euro und damit um 3,2 Prozent. Ein kleiner Risikoabschlag sei gerechtfertigt, heißt es im Handel. Die Osram-Aktie war im späten Geschäft am Mittwoch bereits um 11,5 Prozent auf 32,25 Euro nach oben geschossen, als bekannt geworden war, dass sich die beiden Investoren den Finanzierungsrahmen gesichert haben. Das grundsätzliche Interesse an Osram ist schon länger bekannt. Dabei wurde anfangs noch über Gebotskurse von 40 Euro spekuliert, ehe der Osram-Kurs nach gesenkten Ausblicken auf Talfahrt gegangen war.

Keine nachhaltige Belastung für den Kurs der Deutschen Bank sehen Marktteilnehmer in kolportierten Kosten von 3 bis 5 Milliarden Euro für die Umstrukturierung. "Dass Personalabbau Geld kostet ist doch klar", meint ein Händler. Die Aktie tendiert knapp behauptet.

Als leicht positiver Impuls für Volkswagen wird gewertet, dass Berichten zufolge das Abkommen über eine umfassende Zusammenarbeit mit Ford vor dem Abschluss steht. Schon länger ist bekannt, dass die beiden Unternehmen in den kostenträchtigen Zukunftsfeldern Elektromobilität und autonomes Fahren sowie bei Transportern zusammenarbeiten wollen. VW liegen 0,8 Prozent höher. Daimler und BMW ziehen in ähnlicher Größenordnung an.

Wacker Neuson geben um 2,2 Prozent nach auf 20,58 Euro. Für Druck sorgt, dass die Familienaktionäre ihren Anteil von 63 Prozent um ca. 5,4 Prozentpunkte verringert haben. Der Streubesitz steigt dadurch auf etwa 42 Prozent. Platziert wurden die Aktien zu je 20 Euro.

AB Foods legen in London um 0,8 Prozent zu. Das Nahrungsmittelunternehmen, zugleich Mutter des Textil-Discounters Primark, hat Geschäftszahlen vorgelegt, die insgesamt den Erwartungen entsprechen.

In Helsinki schnellen die Kurse von Metso und Outotec um 6 bzw fast 28 Prozent nach oben. Die beiden Technologieunternehmen wollen sich zusammenschließen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.541,43 0,02 0,80 17,99 Stoxx-50 3.240,31 0,04 1,16 17,40 DAX 12.626,75 0,08 10,51 19,58 MDAX 26.002,76 -0,04 -10,65 20,45 TecDAX 2.943,90 0,10 2,99 20,15 SDAX 11.533,28 0,26 30,02 21,29 FTSE 7.609,43 0,00 0,11 13,14 CAC 5.616,85 -0,03 -1,95 18,73 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,39 -0,01 -0,63 US-Zehnjahresrendite 1,95 0,00 -0,73 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:34 % YTD EUR/USD 1,1284 +0,04% 1,1285 1,1277 -1,6% EUR/JPY 121,65 +0,04% 121,64 121,57 -3,3% EUR/CHF 1,1125 -0,01% 1,1131 1,1125 -1,2% EUR/GBP 0,8973 +0,07% 0,8971 0,8974 -0,3% USD/JPY 107,83 +0,01% 107,79 107,81 -1,7% GBP/USD 1,2575 -0,03% 1,2579 1,2565 -1,5% Bitcoin BTC/USD 11.765,25 +3,22% 11.722,25 11.457,25 +216,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,69 57,34 -1,1% -0,65 +19,1% Brent/ICE 63,06 63,82 -1,2% -0,76 +14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.414,66 1.418,90 -0,3% -4,24 +10,3% Silber (Spot) 15,25 15,31 -0,4% -0,06 -1,6% Platin (Spot) 839,46 838,50 +0,1% +0,96 +5,4% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +1,5%

