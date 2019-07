Deutlich Fahrt aufgenommen haben die europäischen Börsen zur Wochenmitte, die Nominierung von Christiane Lagarde für den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank hellte die Stimmung merklich auf, sie war ja beim Internationalen Währungsfonds eine der zentralen Figuren in der Euro-Schuldenkrise, zudem gaben bessere Stimmungsdaten aus der Eurozone Rückenwind. Die Notenbanken in Europa und USA hatten im Juni mit Signalen für eine noch lockerere Geldpolitik den Aktienmärkten kräftig unter die Arme gegriffen und die damals bereits laufende Kursrally weiter angeschoben. Nun befördert die Nominierung von Christine Lagarde als Nachfolgerin des scheidenden EZB-Chefs Mario Draghi neue Zinsfantasien. So konnte der EuroStoxx 50 mit einem Plus ...

