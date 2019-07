Köln (ots) - Während sich prominente Eltern in der Regel ganz bewusst für ein Leben im Rampenlicht entscheiden, haben deren Kinder keine Wahl. Wie es ist, als Tochter eines berühmten Elternteils aufzuwachsen, zeigt die neue, dreiteilige Personality-Doku "7 Töchter", die am Dienstag, 9.7. um 20:15 Uhr bei VOX startet. Ob der große Name eine Last oder eher eine Chance ist, verraten in der 1. Folge Cheyenne Ochsenknecht und Lili Paul-Roncalli. Mehrere Monate lang hat VOX sie und ihre Eltern in ihrem Alltag begleitet. Die sieben jungen Frauen (Laura Karasek, Cheyenne Ochsenknecht, Lili Paul-Roncalli, Lilith Becker, Lou Beyer, Elena Carrière und Caroline Bosbach) schauen sich die Filme, die dabei entstanden sind, gemeinsam an und unterhalten sich darüber, wie es ist, die "Tochter von..." zu sein. Zudem lernt der Zuschauer über die Töchter auch eine ganz andere Seite ihrer Eltern kennen, die er so sicher noch nicht gesehen hat.



Cheyenne Ochsenknecht spricht in der Personality-Doku sehr offen über ihre Kindheit, ihre Freundschaften und ihren Berufswunsch:



- Auf die Frage, was Cheyenne außer dem Modeln noch interessiert, sagt sie: "Ich interessiere mich sehr für den Bereich Drogen." Stellt danach aber selbst fest: "Okay, das hört sich jetzt komisch an." Sie meint damit, dass sie in Zukunft gerne als Suchttherapeutin arbeiten möchte. Damit will sie aber noch warten, weil sie glaubt, dass sie mit ihren 18 Jahren in dem Job noch nicht ernst genommen wird. - Außerdem verrät Cheyenne, dass sie in der Schule wegen ihrer berühmten Eltern gemobbt wurde: "Ich habe das nicht verstanden, weil ich ja dachte, dass ich normal bin. Und ich wusste nicht, dass es ein normales Leben gibt und ein Öffentlichkeitsleben." Das Mobbing hatte ernsthafte Folgen: "Dann wurde ich krank, ich habe eine Bauchkrankheit bekommen und konnte nicht mehr zur Schule gehen." - Cheyenne erzählt, dass es für sie schon immer schwer war, wahre Freunde zu finden. Viele sogenannte Freundinnen suchten nur den Kontakt zu ihr, um über sie an ihre Brüder heranzukommen. Das war auch für ihre Mutter Natascha schwer mitanzusehen: "Das ist natürlich traurig, wenn sie denkt, sie hat Freundinnen und die sind eigentlich nur dabei, ihre Brüder abzugreifen", erzählt Natascha Ochsenknecht. - Cheyennes Fazit: "Ich hätte gerne meine Familie mit einem anderen Namen."



Neben Einblicken in das Leben von Cheyenne bekommen die Zuschauer in der 1. Folge auch Einblicke in den Zirkus-Alltag von Lili Paul-Roncalli. Die scheint mit ihrem Leben sehr glücklich zu sein:



- Lili über ihr Leben im Zirkus: "Es ist eine kleine heile Welt, in der wir leben. In dem Zaun, wo wir sind, gibt es keine Kriminellen, wir brauchen keine Angst zu haben, hier nachts herumzulaufen. Es gibt einen Nachtwächter, der immer auf uns schaut. Man ist schon sehr beschützt." - Aber auch Lili muss sich mit Problemen herumschlagen: zum Beispiel mit Neid, der ihr von Zirkus-Kollegen entgegengebracht wird: "Es gibt natürlich immer Leute, die lästern: 'Sie war nur im Zirkus und ist aufgetreten, weil sie die Tochter vom Chef ist. Wäre sie eine andere Artistin, hätten sie sie nicht genommen, sie wäre nicht gut genug.'" - Auch was Beziehungen angeht, hat Lili es nicht leicht. Zum einen wegen des Lebensstils, den ein Artisten-Dasein mit sich bringt, aber auch wegen ihrer Eltern, die sehr kritisch sind. Deshalb hatte die 20-Jährige noch nie einen Freund, den sie ihren Eltern vorgestellt hat. "Er muss sich dann schon auf mein Leben einlassen. Ich würde das Zirkusleben und das Unternehmen nicht von einem Tag auf den anderen verlassen." - Ihr Vater Bernhard Paul sagt zum Thema Beziehungen seiner Tochter: "Ach Lili, die ist doch noch ein Kind, die denkt doch an sowas nicht." Und: "Der Mann, den sie einmal kriegt, der wird es nicht leicht haben." - Bernhard Paul spricht auch über die beruflichen Erwartungen an seine Kinder: "Die erste Generation baut es auf, die zweite erhält es und die Dritte ruiniert es. Ich hoffe, sie erhalten es."



- Laura Karasek, Tochter von Hellmuth Karasek und Gastgeberin der Gesprächsrunde - Cheyenne Ochsenknecht, Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht - Lili Paul-Roncalli, Tochter von Bernhard Paul (Zirkusdirektor vom Circus Roncalli) - Lilith Becker, Tochter von Ben Becker - Lou Beyer, Tochter von Nino de Angelo - Elena Carrière, Tochter von Mathieu Carrière - Caroline Bosbach, Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach



- Folge 1 über Cheyenne Ochsenknecht und Lili Paul-Roncalli am 9.7. um 20:15 Uhr - Folge 2 über Lilith Becker und Caroline Bosbach am 16.7. um 20:15 Uhr - Folge 3 über Lou Beyer und Elena Carrière am 23.7. um 10:15 Uhr



Produziert wird die Reihe von der 99pro media GmbH.



