Der GBP/USD notiert in seiner vertrauten Range in der Nähe der 1,2585, nach dem das Tagestief bei 1,2569 gebildet wurde. Erholungsversuche bleiben auf den Bereich unter 1,26 begrenzt, während es keine wichtigen Wirtschaftsdaten gibt und die Märkte in den USA (Feiertag) geschlossen sind. Das Cable geriet unter zusätzlichen Verkaufsdruck, wodurch am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...