Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Vonovia mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Kursrückgang bei Aktien deutscher Wohnimmobiliengesellschaften nach einem Eckpunktepapier des Berliner Senats zur Deckelung der Mieten sei ungerechtfertigt, schrieb Analyst Marc Mozzi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Denn dabei handele es sich um ein einmaliges Risiko, das nur begrenzt Rückschlüsse auf andere deutsche Regionen zulasse. Die Fundamentaldaten der hiesigen Gesellschaften seien intakt und die von ihm mit "Buy" bewerteten Unternehmen Vonovia, LEG Immobilien und Grand City Properties seien kaum oder gar nicht in Berlin aktiv. Dank günstiger Hypotheken könnten die Immobilienpreise um weitere gut 20 Prozent steigen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 11:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-07-04/11:35

ISIN: DE000A1ML7J1