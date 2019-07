Der Kurs der Aktie von Thyssenkrupp erlebt gerade eine kleine Schwächephase: Nachdem es mit den Papieren im Laufe des Juni um rund 15 Prozent von 11,30 Euro auf gut 13 Euro nach oben ging, ist die Aktie plötzlich aus der Spur geraten. Am Dienstag schloss Thyssenkrupp bei 12,63 deutlich im Minus, auch am Mittwoch ging es im Tagesverlauf auf bis zu 12,43 Euro zurück. Dabei hatte der Essener Konzern jüngst durchaus Positives zu berichten. Hoch hinaus in Atlanta Am Montag vermeldete Thyssenkrupp Elevator, ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...