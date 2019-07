Dietzenbach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum zweiten Mal in diesem Jahr präsentierten Models auf dem Runway der Rebekka Ruétz Fashionshow, im Rahmen der Berliner Fashionweek, die Kollektion der Designerin in den legendären Heritage Sneakern D'Lites der Schuhmarke Skechers. Am 3. Juli wurden die neuesten Trends der SS20 Kollektion mit passenden Sneaker in soften Nuancen, klassisch weiß oder auch Styles mit Colour-Blocking präsentiert. Erstmalig und als besonderes Highlight hat die Designerin Rebekka Ruétz einige Skechers D'Lites Styles farblich Ihrer Kollektion angepasst und in knallige Neonfarben gefärbt. Die exklusiv für die Fashionshow eingefärbten Skechers Sneaker waren die perfekte Ergänzung zu den selbstbewussten, trendigen und farbenfrohen Designs der Frühjahr/Sommer 2020 Kollektion von Rebekka Ruétz.



Ruétz neue Kollektion mit dem Titel "Pussy Power" ist mutig und zeigt bestärkende Slogans und Motive in Neon auf T-Shirts und knappen, kurz geschnittenen Tops, zu farblich abgestimmten D'Lites Modellen. Diese Fashion-meets-Sportwear-Kollektion umfasst raffinierte Basics mit kreativen optischen Effekten und Dekorationen auf einer von Neonpink dominierten Farbpalette mit weichen bis kräftigen Farbtönen. Die Skechers D'Lites Kollektion passte perfekt zu den 36 selbstbewussten, emanzipierten Looks. Neben den modifizierten neonfarbenen Skechers D'Lites Modellen eroberten die original Skechers D'Lites, darunter Skechers D'Lites 2.0 und der klobigere Skechers D'Lites 3.0, den Catwalk.



"Chunky Sneaker sind nach wie vor ein Modetrend und wir freuen uns, dass Rebekka Ruétz mit ihrem kreativen Einsatz von Skechers D'Lites erneut für Begeisterung bei ihrer Fashionshow in Berlin sorgte", sagte Marvin Bernstein, Managing Partner von Skechers S.à.r.l.. Dieser Look hat bei trendorientierten Personen auf der ganzen Welt Anklang gefunden. Offensichtlich wünschen sich diese Konsumenten die Mischung aus trendigen Styles und unserem unverkennbaren Komfort, während Designer und Influencer vor allem den Fashion Impact der Kollektion schätzen."



Neben zwei Fashionshows auf der MBFW in Berlin waren Skechers D'Lites bereits auf den Laufstegen der Fashion Week in New York, London, Moskau, Johannesburg, Dubai, Auckland und Tel Aviv zu sehen.



Rebekka Ruétz steht für eigenwillige und extravagante Kreationen und ist bekannt für einen spannenden Materialmix. Mit ihren Kollektionen entwirft Rebekka Ruétz Mode für die moderne Amazone. Ruétz wurde 1984 in Österreich geboren und schloss 2008 ihre Ausbildung als Best-Graduate und Cognos Relevance Award Gewinnerin an der AMD München ab. Erfahrung sammelte sie bei einem Studiensemester in Indien und bei PETER PILOTTO und gründete 2009 ihr gleichnamiges Modelabel. 2013 wurde sie mit dem Best Newcomer Award presented by STEFFL ausgezeichnet. Seit 2011 zeigt Rebekka Ruétz zweimal jährlich im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin ihre Kollektion.



Mit dem Skechers Energy für Männer und Frauen, sowie dem Skechers Stamina für Männer war Skechers vor zwei Jahrzehnten Vorreiter für den klobigen Sneaker-Look. Der Stil entwickelte sich weiter und das Unternehmen führte Skechers D'Lites im Jahr 2007 ein. Obwohl die Kollektion immer seine Abnehmer hatte, stieg die Beliebtheit in ganz Asien in den letzten zwei Jahren, nachdem das regionale Marketing auch K-Pop einbezog. Seitdem wurde die Kollektion unter anderem in Magazinen wie Elle, Marie Claire und GQ vorgestellt. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums wurden im Jahre 2017 die Skechers D'Lites in einer noch leichteren Version gelaunched. Die Mode-Website Hypebae erklärte D'Lites zum "It Shoe des Jahres 2018".



OTS: Skechers USA Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118286 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118286.rss2



Pressekontakt: SKECHERS USA Deutschland GmbH Anna-Maria Bausch Waldstraße 66 63128 Dietzenbach +49 (0) 6074-40722-65 annab@eu.skechers.com