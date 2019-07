Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur bietet am 9. Juli Inflationsschutzanleihen mit zwei Laufzeiten im Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro im Auktionsverfahren an. Angeboten wird eine inflationsindexierte Anleihe mit einer Laufzeit bis 2023 und eine weitere, die erst 2030 fällig wird. In beiden Fällen handelt es sich um Aufstockungen bereits platzierter Emissionen.

Nachfolgend die Details der Auktionen:

Auktionstag 9. Juli 2019 Settlement 11. Juli 2019 Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2023 Volumen 500 Mio EUR Emission 0,50-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit 15. April 2030 Volumen 250 Mio EUR

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.