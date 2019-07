Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Prepaid-Telefonie zählt noch immer zu den günstigsten und flexibelsten Alternativen im Vergleich zu teuren Mobilfunk-Abos. Gerade preissensible Kunden, aber auch Eltern, die die Budgetkontrolle für ihre Kinder nutzen wollen, setzen weiterhin auf diesen Service. Obwohl der Markt bereits von vielen Anbietern bedient wird, setzt NORMA seit März mit seinem Angebot "NORMA Connect" neue Maßstäbe. Das renommierte Technikmagazin CHIP hat das Mobilfunk-Angebot nun mit Top-Noten ausgezeichnet. Dabei gelingt es dem Lebensmittel-Discounter sogar, den direkten Wettbewerb in die Schranken zu weisen. Gerade in der für Endkunden äußerst wichtigen Kategorie "Preis-Leistung" gelingt es, sich stark abzusetzen.



Die Experten von CHIP haben in ihrem aktuellen Branchencheck (http://ots.de/ekozwk) zwei Tarifoptionen aller Anbieter untersucht. In beiden Fällen ist der Kostenfaktor das wichtigste Bewertungskriterium, das mit 60 Prozent in die Gesamtwertung eingeht. Weitere Bewertungskriterien sind Service und Ausstattung, die mit jeweils 20 Prozent in die Gesamtnote einfließen.



Alles in einem Tarif - und zudem günstig



NORMA schneidet beim Basis-Tarif "Start" mit gut (Gesamtnote 1,96) ab und kann sich damit klar gegen die Konkurrenz anderer Discounter durchsetzen. Hauptgrund für das gute Abschneiden ist das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis, das CHIP in seinem Test sogar mit einer Top-Note von 1,71 auszeichnet. Alle anderen Konkurrenten aus der Branche können da nicht mithalten. Der Basis-Tarif erfreut sich bei Kunden ganz besonderer Beliebtheit, da er aus Sicht von CHIP alle wichtigen "Minimalbedürfnisse abdeckt" und dabei weitaus günstiger als die Produkte anderer Anbieter ist. Besonders erfreulich: Beim Basis-Tarif kann sich NORMA Connect auch in den untersuchten Bereichen Service und Ausstattung gegenüber anderen Discountern gut beweisen.



Die zweite von CHIP unter die Lupe genommene Kategorie sind die sogenannten Volumen-Tarife. Dabei wird der Tarif NORMA Connect "Smart S" allen Anforderungen an die Telefonie, aber auch einem attraktiven Datenvolumen gerecht. Hier lässt NORMA Connect bei der Preis-Leistung mit der Note 1,41 (sehr gut) alle hinter sich. Die Mobilfunk-Experten von CHIP resümieren: "Für NORMA Connect berechnen wir bei einem Jahr Nutzung eine Monatsbelastung von 7,99 Euro. Und da die sonstigen Leistungen gut bis sehr passabel sind, erhält NORMA die Auszeichnung." Der zugrunde gelegte Tarif von NORMA Connect bietet unschlagbare 2 GB Datenvolumen mit 32 Mbits/s und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze.



Der Test von CHIP zeigt, dass selbst mit günstigen Preisen beste Leistung verbunden werden kann. Auch die NORMA-Geschäftsleitung zeigt sich angesichts des starken Ergebnisses und der zertifizierten Kundenersparnisse erfreut: "Mit NORMA Connect können unsere Kunden von einem besonders attraktiven Mobilfunk-Angebot profitieren. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Telekom eine erfolgreiche Partnerschaft im Bereich Mobilfunk gestartet haben."



Mobilfunk auf günstigem Vorteilsniveau



NORMA-Kunden können in über 1.300 deutschen Filialen Teil der attraktiven Mobilfunk-Eigenmarke werden: NORMA Connect bietet beste Qualität im Netz der Telekom. Wie jedes NORMA-Produkt bewegen sich auch die Preise für die neue Mobilfunk-Eigenmarke auf günstigem Vorteilsniveau: Neben dem klassischen 9-Cent-Tarif "Start" für die reinen Telefonierer gibt es die drei Tarife "Smart S", "Smart M" und "Smart L" ab 7,99 EUR (bis 19,99 EUR), allesamt mit einer Allnet-Flat und einem Datenvolumen von bis zu 5 GB.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de