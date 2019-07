Mladá Boleslav (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100014155 -



- SKODA SCALA überzeugt mit höchster aktiver und passiver Sicherheit

- Das geräumige Kompaktmodell erreicht beim Schutz erwachsener

Passagiere 97 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte

- Tester geben dem SKODA SCALA mit 6 Punkten die Höchstpunktzahl beim

Radfahrerschutz



Der SKODA SCALA hat im Test des unabhängigen European New Car

Assessment Programme (Euro NCAP) die Höchstnote von fünf Sternen

erhalten. Damit zählt das neue Kompaktmodell des tschechischen

Automobilherstellers zu den sichersten Fahrzeugen seiner Klasse. Beim

Schutz erwachsener Passagiere sowie von Radfahrern schnitt der SCALA

besonders gut ab.



Christian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklung, sagt:

"Unsere Ingenieure arbeiten konsequent daran, die aktive und passive

Sicherheit unserer Fahrzeuge immer weiter zu optimieren. So haben wir

beim SCALA einige neue Assistenzsysteme in die Kompaktklasse

eingeführt, die bisher nur aus höheren Fahrzeugsegmenten bekannt

waren. Die Bestwertung von fünf Sternen für den SKODA SCALA im

europäischen Referenztest für Fahrzeugsicherheit ist eine Bestätigung

unserer täglichen Arbeit. Mit diesem Ergebnis verfügen alle unsere

aktuellen Baureihen über die Höchstnote im Euro NCAP-Test - ein

toller Erfolg. "



Besonders bei der Sicherheit für erwachsene Fahrzeuginsassen sowie

Radfahrer überzeugte der SKODA SCALA im Euro NCAP-Test auf ganzer

Linie. Beim Schutz erwachsener Passagiere erhielt das geräumige

Kompaktmodell eine Bewertung von 97 Prozent der insgesamt

erreichbaren Punkte und damit einen der höchsten erzielten Werte in

der Geschichte des Euro NCAP.



Für den Radfahrerschutz vergaben die Tester die volle Punktzahl

von sechs Punkten, auch dank des serienmässigen Frontradarassistenten

mit vorausschauendem Fussgänger- und Radfahrerschutz und

City-Notbremsfunktion. Zudem gehört der Spurhalteassistent beim SKODA

SCALA zur Serienausstattung, auf Wunsch erhältlich ist der Side

Assist, der Fahrzeuge anzeigt, die sich von hinten nähern oder sich

im toten Winkel befinden. Damit kommt der SCALA hier auf eine

Bewertung von 3,5 von maximal vier Punkten.



Die hohe passive Sicherheit des SKODA SCALA ermöglicht die

verwindungssteife Karosserie mit gross dimensionierten

Deformationszonen und einer extrem stabilen Fahrgastzelle. Hier

kommen zu fast 70 Prozent hochfeste, extrem feste oder besonders

gehärtete Stähle zum Einsatz. Das Kompaktmodell verfügt über bis zu

neun Airbags, zu denen optional auch ein Fahrer-Knieairbag sowie

Seitenairbags hinten gehören. Zur Sicherheitsausstattung zählen zudem

die Multikollisionsbremse, der optionale Proaktive Insassenschutz

sowie ISOFIX- und obenliegende Top-Tether-Befestigungen auf der

Rückbank sowie am Beifahrersitz. So sind auch die jüngsten Mitfahrer

jederzeit optimal geschützt.



Das European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ist ein 1997

gegründetes Programm von derzeit zwölf Verkehrsministerien,

Automobilclubs, Versicherungsverbänden und Forschungsinstituten aus

acht europäischen Ländern. Das Konsortium hat seinen Sitz in der

belgischen Stadt Leuven. Es führt Crashtests mit aktuellen

Fahrzeugmodellen durch und bewertet die aktive und passive Sicherheit

der Fahrzeuge. In den vergangenen Jahren wurden die Tests

kontinuierlich verschärft und umfassen jetzt verschiedene

Kollisionsszenarien. Während zunächst ausschliesslich die Ergebnisse

der Crashtests bewertet wurden, fliessen die Bewertungen der aktiven

Sicherheitssysteme sowie der Fahrerassistenzsysteme inzwischen mit

einer grösseren Gewichtung in die Gesamtwertung ein.



Originaltext: SKODA / AMAG Import AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100014155

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100014155.rss2



Kontakt:

Emanuel Steinbeck, PR SKODA

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch

www.skoda.ch / www.skodapress.ch