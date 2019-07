Der Drogerieriese dm hat die Kassen in seinen Läden mit einer neuen Software ausstatten lassen, die es möglich macht, eine neue Bezahlart zu nutzen.Ab sofort können dm-Kunden in ihrem Drogeriemarkt auch mit Alipay zahlen. Damit will das Unternehmen aus Karlsruhe insbesondere chinesische Kunden ansprechen.Mobile-Payment für TouristenDenn Alipay ist der Bezahldienst des chinesischen Internetriesen Alibaba, die Bezahl-App Alipay ist nur für Kunden nutzbar, die ein chinesisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...