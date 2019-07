München (ots) - RTL II zeigt auch in diesem Jahr auf der CSD-Parade in Köln Präsenz. Auf einem Wagen, der gemeinsam mit www.sparstrom.de die Parade begleitet, feiern am 7. Juli Darsteller der erfolgreichen RTL II-Soap "Köln 50667" mit, verteilen Give-Aways unter der Partymenge und demonstrieren für mehr Toleranz und die Anerkennung von Vielfalt in unserer Gesellschaft.



RTL II ist der Reality-Sender Nr.1 und das Programm steht für die Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft. Sendungen wie "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" sowie Dokumentationen, Doku-Soaps und Castingshows setzen bewusst ein Zeichen gegen Diskriminierung und räumen mit Vorurteilen auf. Seit 2014 engagiert sich RTL II jedes Jahr beim Christopher Street Day (CSD), seit 2018 in Kooperation mit sparstrom.de. In diesem Jahr sind die "Köln 50667"-Darsteller Danny Liedtke und Daniel Peukmann auf dem Wagen durch die Straßen Kölns unterwegs.



Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation RTL II: "Für Toleranz gegenüber anderen Identitäten und Lebensformen kann man nicht oft genug werben. RTL II versucht dies in seinen Daily Soaps, Doku-Soaps, Dokumentationen und Shows täglich zu leisten. Ihre Geschichten und Protagonisten zeigen das echte Leben - bunt, vielfältig und überraschend. Deshalb ist es uns eine Freude, im bereits sechsten Jahr beim CSD in Köln dabei zu sein."



Tobias Alterkemper, Geschäftsführer von sparstrom.de ergänzt: "Seit Gründung nimmt sparstrom am Kölner CSD teil. Mich freut es sehr, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit Danny Liedtke, Daniel Peukmann und erneut mit RTL II noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die gute Sache generieren können."



"Köln 50667"-Darsteller Danny Liedtke: "Wir von 'Köln 50667' nehmen schon seit Jahren am CSD teil. Dieser Tag steht für Gleichberechtigung und leider gibt es auch im Jahr 2019 immer noch Menschen, die aufgrund ihrer Sexualität verurteilt werden. Deshalb finde ich den CSD so wichtig, denn an diesem Tag wird gezeigt, dass jeder Mensch so akzeptiert werden soll, wie er ist - egal, welche sexuelle Orientierung er hat."



"Das ist mein zweiter CSD in Köln. Ich mag besonders an dem Event, dass alle diesen Tag friedlich zusammen genießen und die Toleranz gefördert wird. Ich freu mich darauf!", sagt Daniel Peukmann, bekannt aus "Köln 50667".



Über den CSD:



Die CSD-Parade am 7. Juli 2019 ist der Höhepunkt des Cologne Pride, der ein zweiwöchiges Programm rund dem CSD in Köln bildet. Unter dem Motto "50 years of pride - Viele. Gemeinsam. Stark" ziehen zur Mittagszeit tausende Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender durch die Kölner Innenstadt.



Über sparstrom.de



sparstrom.de ist die junge, digitale und bundesweit aktive Marke des Freiburger Kommunalversorgers badenova. Das Kölner Unternehmen überzeugt seit Ende 2016 am Energiemarkt: Ökostrom- und Gastarife können mit einem attraktiven Extra wie etwa einer Spielekonsole, einem Smartphone oder einem E-Scooter kombiniert werden. In Kooperation mit RTL II betreibt sparstrom.de das Onlineportal stromfreunde.de.



Über RTL II:



Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.



