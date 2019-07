FRANKFURT (Dow Jones)--BMW und Daimler haben ihre Partnerschaft im Bereich automatisiertes Fahren nun auch offiziell unterschrieben. Wie die beiden Premiumautohersteller mitteilten, wurde der Vertrag für eine langfristige, strategische Kooperation bei der nächsten Technologiegeneration für Fahrerassistenzsysteme unterzeichnet. Die DAX-Konzerne zielen mit ihrer Partnerschaft auch auf Lösungen für automatisiertes Fahren auf Autobahnen sowie Parkfunktionen. Ab 2024 sollen die Systeme in Autos für Privatkunden auf den Markt kommen.

BMW und Daimler hatten ihre Kooperation in dem Bereich Anfang des Jahres angekündigt und eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die bisher getrennt vorangetriebene Forschung soll künftig gemeinsam weiterentwickelt werden, um die hohen Entwicklungskosten aufzuteilen. An der geplanten skalierbaren Plattform sollen auch weitere Unternehmen teilnehmen können.

Die beiden DAX-Konzerne haben bereits wichtige Partner an Bord: Der Münchener Hersteller hat sich vor drei Jahren mit Intel und dessen Tochter Mobileye verbündet, auch Continental, Magna und Fiat Chrysler gehören der Partnerschaft an. Die Münchner wollen in zwei Jahren mit dem iNext ein Elektro-SUV auf den Markt bringen, das auf Autobahnen phasenweise ohne Fahrer auskommen soll. Daimler kooperiert beim autonomen Fahren bereits seit längerem mit Bosch.

July 04, 2019

