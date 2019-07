Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LafargeHolcim vor den Quartalszahlen von 59 auf 58 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei mit einem flächenbereinigten operativen Wachstum (Ebitda) von 8 Prozent zu rechnen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei dürften die starken Regionen Europa und Asien-Pazifik die Entwicklung in Afrika und dem Nahen Osten mehr als ausgleichen können. Der Experte senkte jedoch wegen Wechselkurseffekten seine Schätzungen für das Gesamtjahr./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-04/12:54

ISIN: CH0012214059