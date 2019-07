Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrechnungshof hat eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Betreibern von Übertragungsnetzen gefordert. Das Bundeswirtschaftsministerium sollte "stärkere Einflussmöglichkeiten durch veränderte Besitz- und Eigentumsverhältnisse" prüfen, heißt es in einem Bericht der Behörde zum Netzausbau, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Der Bund nehme sich so die Möglichkeit einer gezielteren Steuerung.

"Risiko für die Versorgungssicherheit"

Der schleppende Netzausbau stelle "ein zunehmendes Risiko für die Versorgungssicherheit dar", heißt es in dem Bericht, über den die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuerst berichtet hatte. Die Probleme hätten sich "tendenziell verschärft". Weil der Ausbau der Stromnetze nicht mit dem der Erneuerbaren Energien Schritt halte, wurden erhebliche netzstabilisierende Eingriffe nötig. In den Jahren 2017 und 2018 mussten die Stromverbraucher dafür jeweils rund 2 Milliarden Euro zahlen, so der Rechnungshof.

Weitere Kostenberechnungen gehen bis zum Jahr 2030 von 70 Milliarden Euro, bis zum Jahr 2035 von bis zu 85 Milliarden Euro aus. Es bestehe das Risiko, dass "es nicht gelingt, den Rückstand beim Ausbau der Übertragungsnetze aufzuholen und zugleich einen weiteren Netzausbaubedarf wegen des ungebremsten Ausbaus von erneuerbaren Energieanlagen rechtzeitig zu erfüllen."

Deutschland sei mit seinem Modell von vier überwiegend privaten Übertragungsnetzbetreibern eine Ausnahme im europäischen Vergleich. Von 36 Mitgliedsländern gebe es in 33 nur jeweils einen. Rund drei Viertel der ausländischen Netzbetreiber befänden sich - anders als in Deutschland - mehrheitlich oder vollständig in Staatsbesitz.

Rechnungshof: Erzeuger an Netzausbaukosten beteiligen

Als weiteres Problem sehen die Prüfer das derzeitige Entgeltmodell der Übertragungsnetzbetreiber. Dieses setze keine hinreichenden Anreize, das Netz schnell auszubauen. Die Betreiber erhalten Notfall-Eingriffe durch garantierte Erlöse zurück. Der Rechnungshof empfiehlt daher, die Erzeuger an den Netzausbaukosten zu beteiligen. Die Erlösobergrenze müsse so gestaltet werden, "dass nicht mehr alle Netzsicherheitsmaßnahmen davon umfasst wären, oder sie könnte Prämien für frühzeitig fertiggestellte Netze zahlen".

Die Übertragungsnetzbetreiber hatten erst zu Wochenbeginn erklärt, dass es im Juni an drei Tagen zu erheblichen Engpässen im Stromnetz gekommen sei. Ein Blackout konnte nur durch Stromimporte verhindert werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte indes unter Verweis auf einen Monitoringbericht seines Hauses erklärt, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei "im internationalen Vergleich weiterhin sehr hoch".

Der Bundesrechnungshof legte seinen Bericht bereits am 16. Mai vor. Anschließend wurde er an den Haushaltsausschuss des Bundestages weitergeleitet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 06:27 ET (10:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.