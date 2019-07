Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts016/04.07.2019/12:30) - Das Team der Portfoliomanager der Heemann Vermögensverwaltung GmbH wird um die zwei neuen Kollegen Gerhard Mayer und Norbert Schmidt erweitert. Mit diesem Schritt wird dem seit Jahren steigenden Wachstum des verwalteten Vermögens Rechnung getragen und gleichzeitig die Grundlage für neue hauseigene Fonds gelegt. Sowohl Gerhard Mayer als auch Norbert Schmidt sind ausgewiesene Experten im Anleihenmarkt. Gerhard Mayer war zuletzt Vorstand bei der KFM Deutschen Mittelstand AG und Initiator des von der Heemann Vermögensverwaltung GmbH gemanagten "Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds". Gerhard Mayer: "Ich freue mich, Teil des überaus erfolgreichen Teams der Heemann Vermögensverwaltung GmbH zu sein. Mit meiner jahrzehntelangen Börsenerfahrung möchte ich die erfolgreiche Arbeit des Portfoliomanager-Teams ergänzen und einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Wachstum im Fonds-Bereich beitragen." Norbert Schmidt: "Mein Tätigkeitsschwerpunkt wird in der Investmentidentifikation und -bewertung liegen, mit dem Ziel, auch in der anhaltenden Niedrigzinsphase attraktive Renditen für unsere Investoren zu erwirtschaften. Ich freue mich darauf, hierzu meine bisherigen beruflichen Erfahrungen, die sowohl die Sichtweisen der Fremdkapitalgeber als auch der Eigenkapitalgeber umfassen, einzubringen." Ernst Heemann: "Mit Norbert Schmidt und Gerhard Mayer konnten wir zwei ausgewiesene Experten im Anleihenmarkt gewinnen, die ihr Können bereits in der Vergangenheit erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Nach der Verstärkung auf Ebene der Geschäftsführung gehen wir hiermit den nächsten Schritt, um die bisherige Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzuschreiben." Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Zuletzt wurde das Unternehmen in der Berichterstattung der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Top-Performer bei den hauseigenen Fonds ist der FU Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) , der seit Fondsauflage im Jahr 2008 um jährlich 7,80% zulegte und damit diverse Vergleichsindizes hinter sich lassen konnte. Über die Heemann Vermögensverwaltung GmbH Die Heemann Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. http://www.heemann.org Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung GmbH Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190704016

