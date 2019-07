Berlin (ots) - Das Online-Magazin BTC-ECHO startet mit SatoshiPay zum 4. Juli 2019 ein Pilotprojekt für Bezahlmodelle im Online-Journalismus. Um Leser und Verleger an das neue Modell heranzuführen, arbeiten sie mit Mikro-Transaktionen und verteilen in einer Aktion 200.000 Euro in Form einer digitalen Währung.



Zur Aktion geht es hier: https://www.btc-echo.de/satoshi-pay



Erst wenige digitale Währungen haben es bisher geschafft, sich in der Breite durchzusetzen. Woran es bisher gefehlt hat, sind echte und einfache Anwendungsfälle.



Mit Mikro-Transaktionen könnte sich das bald ändern. Denn mit den Überweisungen im Cent-Bereich, kann man Online-Inhalte per Mausklick kaufen. Das Besondere: Man muss kein Monatsabo abschließen, sondern kann sich bewusst für einzelne Inhalte entscheiden.



Um Leser und Produzenten von Texten an diese neue Art der Bezahlung heranzuführen, verteilt BTC-ECHO 200.000 Euro als Credits in Form der digitalen Währung Stellar Lumens an alle, die das System testen möchten. Das Unternehmen kooperiert dabei mit dem von der Axel Springer AG geförderten Zahlungsdienstleister SatoshiPay.



"Was digitalen Währungen bisher gefehlt hat, ist ein echter Anwendungsfall, der auch für die Masse interessant ist.", so Mark Preuss, Geschäftsführer und Gründer von BTC-ECHO. "Mit der Bezahl-Lösung von SatoshiPay schaffen wir diesen Anwendungsfall für den Online-Journalismus. Banner, Abomodelle & Co. gehören bald der Vergangenheit an. Nur wer die Zukunft versteht, kann sie auch gestalten."



Dazu braucht man weder Kreditkarten noch Überweisungen und kann bequem mit einem Klick bezahlen.



In einem Testlauf wurde die Aktion von BTC-ECHO-Lesern bereits seit 1. Juli erfolgreich getestet. Ab sofort kann sich auch das breite Publikum für die Aktion auf der offiziellen Homepage (https://www.btc-echo.de/) anmelden.



